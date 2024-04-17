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Оклад від 29 до 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

15:46, 17 квітня 2024
Апеляційна палата ВАКС шукає двох спеціалістів.
Оклад від 29 до 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголошує прийом документів на посади державної служби управління з організаційного забезпечення:

Головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва 

Вимоги: вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Володіння іноземною мовою, досвід взаємодії з проєктами міжнародної технічної допомоги та міжнародними організаціями, а також з представниками медіа; досвід підготовки публікацій на юридичну тематику; адміністрування вебсайтів та ведення сторінок організацій у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Youtube; комунікації з міжнародними партнерами, досвід у здійсненні державної реєстрації проєктів і програм міжнародно-технічної допомоги, ідеальне володіння українською мовою та інструментами графічного дизайну.

Посадовий оклад 37 939 грн.

Провідного спеціаліста відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 

Призначення на посаду здійснюється строково, на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

Досвід підготовки аналітично-інформаційних довідок, оглядів, таблиць, аналізів та формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу КП «Д-3», досвід підготовки узагальнень судової практики з різних правових питань.

Посадовий оклад 29 184 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 30 квітня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]  

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - повідомили у АП ВАКС.

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