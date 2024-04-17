Україна могла б уникнути загибелі цивільних, маючи засоби для захисту неба, – МЗС Естонії

МЗС Естонії прокоментувало удар по Чернігову, заявляючи, що Україна потребує засобів для захисту від ракетних ударів росії.

Джерело фото: radiosvoboda

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що росія не могла б нанести руйнівний удар по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба. Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У заяві естонського міністерства зазначається, що щодня починається з новин про ракетні удари, руйнування та загибель мирних жителів в Україні.

«І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та загиблих цивільних в Україні. Цього б не сталося, якби Україні дали все, що вона просить, щоб захистити своє небо і дати відсіч невпинній агресії росії», - йдеться у дописі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня росія обстріляла соціальну інфраструктуру Чернігова.

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