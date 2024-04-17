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Украина могла бы избежать гибели гражданских, имея средства для защиты неба, – МИД Эстонии

15:57, 17 апреля 2024
МИД Эстонии прокомментировал удар по Чернигову, заявляя, что Украина нуждается в средствах для защиты от ракетных ударов россии.
Украина могла бы избежать гибели гражданских, имея средства для защиты неба, – МИД Эстонии
Источник фото: radiosvoboda
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Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что россия не могла бы нанести разрушительный удар по Чернигову, если бы Украина имела необходимые средства для защиты своего неба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

В заявлении эстонского министерства отмечается, что каждый день начинается с новостей о ракетных ударах, разрушениях и гибели мирных жителей в Украине.

"И снова мы начинаем день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и погибших гражданских в Украине. Этого бы не произошло, если бы Украине дали все, что она просит, чтобы защитить свое небо и дать отпор неустанной агрессии России", - говорится в заметке", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова.

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