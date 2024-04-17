Аномальный ливень затопил Дубай: школы закрыли, а работников перевели на дистанционную работу, фото и видео

За сутки выпало рекордных 14 см осадков, улицы «плывут».

Фото: Khaleej Times

Как известно, мощные ливни накрыли Объединенные Арабские Эмираты 16 апреля. Основные магистрали и улицы Дубая пошли под воду. За сутки там выпало 14 см осадков – обычно столько бывает за полтора года.

Из-за ливня школы пришлось закрыть, а людей перевести на дистанционную работу. Сильные ливни в ОАЭ стали историческим климатическим явлением.

Далее можно увидеть, как выглядят улицы после аномального дождя с ураганом.

Напомним, что международный аэропорт Дубай приостанавливал работу из-за сильного шторма.

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