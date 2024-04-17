Минкульт лишил бывшую Арку дружбы народов в Киеве статуса достопримечательности: теперь ее могут демонтировать

Решением министерства монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован.

Министерство культуры и информационной политики упразднило статус памятника истории для бывшей Арки дружбы народов в Киеве. Теперь монумент может быть демонтирован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Минкульт своим приказом признал не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия – Монумент на ознаменование воссоединения Украины с россией, расположенный в Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован.

Отмечается, что Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу. Несмотря на переименование Киевским городским советом в «Арку Свободы украинского народа», монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом подчеркивается в профессиональном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики.

В заключении также говорится, что воплощенный в монументе миф о «воссоединении» двух «братских» народов не соответствует историческим реалиям. А в условиях широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования законности путинских территориальных претензий. Он также является частью информационно-пропагандистской кампании кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы «исторической безгосударственности» Украинского народа как «обломке» «разделенного русского народа», «искусстве» Украины как государства.

«В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его «ярмом». Избавляясь от монументального «ига», мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния», – подытожил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Ранее Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу, что Арка дружбы народов в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

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