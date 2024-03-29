Арку дружби народів у Києві треба знести – висновок комісії Інституту національної пам’яті

Інститут масової інформації з посиланням на висновок комісії Інституту національної пам’яті повідомляє, що Арка дружби народів підлягає демонтажу.

Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

«Розміщена у Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов’язаним із здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена у 1982 р. з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу», – цитує ІМІ висновок експертної комісії.

Експертна комісія зазначила, що попри перейменування Київською міською радою в «Арку Свободи українського народу», монумент репрезентує радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, Київська міська рада в травні 2022 року ухвалила рішення про декомунізацію назви Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу. У квітні цього ж року біля арки демонтували радянський монумент робітників.

Нагадаємо, раніше директорка громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк на користь тези про заборону Telegram зазначила, що «сьогодні ти покритикуєш телеграм-канал, а завтра телеграм-канал напише, що ти ухилянт чи щось таке».

Автор: Наталя Мамченко

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