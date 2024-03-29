Перейменування недостатньо: колишню Арку Дружби народів у Києві пропонують демонтувати

В Інституті національної пам'яті вважають, що Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Фото: kyiv24.news

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Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу. Перейменування недостатньо. Про це заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) із визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначили в комісії, Арка свободи українського народу, попри перейменування, належить до символіки російської імперської політики, репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

«Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу», - йдеться у висновках комісії.

Раніше ми писали, що у Києві Арку Дружби народів перейменували на Арку Свободи українського народу.

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