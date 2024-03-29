Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновила контактні дані

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про оновлення контактних даних. Про це поінформували у пресслужбі САП.
Адреса для листування:
вул. Ісаакяна, 17, м. Київ, 01135
Електронна пошта для відомчого листування:
Звернення САП:
Запити на інформацію САП:
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-49-06
Для представників медіа: [email protected] та телефон: (044) 200-49-54.
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