Специализированная антикоррупционная прокуратура обновила контактные данные

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об обновлении контактных данных. Об этом сообщили в пресс-службе САП.
Адрес для переписки:
ул. Исаакяна, 17, г. Киев, 01135
Электронная почта для ведомственной переписки:
Обращение САП:
Запросы на информацию САП:
Телефон для получения информации о регистрации входящей корреспонденции: (044) 200-49-06
Для представителей медиа: [email protected] и телефон: (044) 200-49-54
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