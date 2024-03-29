Специализированная антикоррупционная прокуратура обновила контактные данные

В САП назвали электронные почты для ведомственной переписки, обращений и запросов, а также контактные телефоны.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об обновлении контактных данных. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Адрес для переписки:

ул. Исаакяна, 17, г. Киев, 01135

Электронная почта для ведомственной переписки:

[email protected]

Обращение САП:

[email protected]

Запросы на информацию САП:

[email protected]

Телефон для получения информации о регистрации входящей корреспонденции: (044) 200-49-06

Для представителей медиа: [email protected] и телефон: (044) 200-49-54

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