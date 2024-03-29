Переименование недостаточно: бывшую Арку Дружбы народов в Киеве предлагают демонтировать

В Институте национальной памяти считают, что Арка дружбы народов (переименованная в Арку свободы украинского народа) относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

Фото: kyiv24.news

Арка дружбы народов (переименованная в Арку свободы украинского народа) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу. Переименование недостаточно. Об этом заявляют в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики, передает Интерфакс-Украина.

Как отметили в комиссии, Арка свободы украинского народа, несмотря на переименование, относится к символике российской имперской политики, представляет советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

«Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года), относится к символика российской имперской политики и подлежит полному демонтажу», - говорится в выводах комиссии.

Ранее мы писали, что в Киеве Арку Дружбы народов переименовали в Арку Свободы украинского народа.

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