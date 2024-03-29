Арку дружбы народов в Киеве нужно снести – заключение комиссии Института национальной памяти

Институт массовой информации со ссылкой на заключение комиссии Института национальной памяти сообщает, что Арка дружбы народов подлежит демонтажу.

Арка дружбы народов в Киеве относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти.

«Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года) , относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу», – цитирует ИМИ заключение экспертной комиссии.

Экспертная комиссия отметила, что, несмотря на переименование Киевским городским советом в «Арку Свободы украинского народа», монумент представляет советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, Киевский городской совет в мае 2022 года принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов и переименовал его в Арку свободы украинского народа. В апреле этого же года возле арки был демонтирован советский монумент рабочих.

Напомним, ранее директор общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк в пользу тезиса о запрете Telegram отметила, что «сегодня ты покритикуешь телеграм-канал, а завтра телеграм-канал напишет, что ты уклонист или что-то такое».