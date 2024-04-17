В Бразилии женщина пришла в банк с трупом своего дяди, чтобы оформить на него кредит

Племянница пыталась оформить кредит на мертвого родственника.

Фото: milesopedia.com

Во вторник 16 апреля, женщина в Рио-де-Жанейро пришла с трупом пожилого мужчины в банк, чтобы попытаться взять не него кредит в размере 17 000 реалов (3400 долларов США), передает brazilreports.com.

Сотрудники банка сняли произошедшее на видео и вызвали полицию. Сообщается, что женщину взяли под стражу, а странное видео вскоре стало вирусным в социальных сетях.

На видео женщина по имени Эрика де Соуза Виейра Нуньес стоит рядом с бледным пожилым мужчиной в кресле. Она держала голову мужчины, разговаривала с ним и просила его подписать документы о кредите.

Нуньес якобы представилась племянницей пожилого мужчины. «Дядя, ты слушаешь? Вам необходимо подписать (кредитный договор). Если ты не подпишешь, это невозможно, потому что я не могу подписать за тебя», — сказала Нуньес в видео.

«Он нездоров, его цвет…» — сказал один из банковских сотрудников.

«Он такой. Он ничего не говорит, — ответила Нуньес. — Дядя, ты хочешь еще раз в больницу?»

Полиция установила, что мужчина, которого опознали как 68-летнего Пауло Роберто Брагу, был мертв уже несколько часов.

«Она пыталась притвориться, что заставляет его подписать кредит. Он уже вошел в банк мертвым», — рассказал TV Globo начальник полиции Фабио Луис. «Главное — продолжить расследование, установить личность других членов семьи и узнать больше об этом кредите».

Добавим, за несколько часов португальское слово «cadáver», обозначающее труп, стало самой популярной темой на бразильском X (ранее Twitter).