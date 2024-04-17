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МВФ прогнозирует рост курса доллара до 54 гривен в 2029 году

16:10, 17 апреля 2024
Международный валютный фонд спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы.
МВФ прогнозирует рост курса доллара до 54 гривен в 2029 году
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Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. К 2029 году курс доллара может подняться до 54 грн. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2024 год - 41,0 грн/доллар
  • 2025 год - 45,8 грн/доллар
  • 2026 год - 48,6 грн/доллар
  • 2027 год - 50,4 грн/доллар
  • 2028 год - 52,1 грн/доллар
  • 2029 год - 54,1 грн/доллар.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация на валютном рынке будет напряженной, хоть и контролируемой Нацбанком. Кабмин в 2024 году ожидает незначительную девальвацию курса гривны к доллару.

МВФ также обновил прогноз по росту экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%. МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2024 году на уровне 6,4%, в 2025 году – 7,6%, в 2026 году – 6,2%.

По прогнозу МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, такими же темпами, как и в 2023 году. Прогноз глобального роста на пять лет – на уровне 3,1% – находится на самом низком уровне за десятилетия. Прогнозируется, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться с 6,8% в 2023 году до 5,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

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