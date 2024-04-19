В ПФУ ответили, до какого возраста можно уплачивать добровольный взнос

Пока не будет назначена пенсия, можно платить добровольные пенсионные взносы.

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В Пенсионный фонд Украины обратились с вопросом, можно ли платить добровольный взнос, если уже исполнилось 60 лет, но из-за недостаточного количества страхового стажа пенсия не назначена.

Так, в ПФУ объясняют, что добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет. Важно, чтобы в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования была информация о таких гражданах, и они не являлись пенсионерами (часть 9 статьи 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

То есть платить добровольные пенсионные взносы можно до тех пор, пока не будет назначена пенсия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11170, который предлагает механизмы усовершенствования рассмотрения дел по пенсиям и другим социальным выплатам.

Как рассказал народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, благодаря этой законодательной инициативе удастся избавиться от судебной волокиты, а суды смогут быстрее рассматривать соответствующие дела. Документ содержит норму и об отмене возможности кассационного обжалования по таким делам.

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