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Вдарили військовослужбовця цеглиною по голові та пограбували: у Києві судитимуть зловмисників

16:58, 19 квітня 2024
Зловмисники відібрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.
Вдарили військовослужбовця цеглиною по голові та пограбували: у Києві судитимуть зловмисників
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які скоїли зухвалий розбійний напад на військовослужбовця у центрі міста.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, у лютому двоє нападників вдарили потерпілого цеглиною по голові, відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку. Поліцейські затримали їх протягом декількох годин.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, нападниками виявились: 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці. Одного із фігурантів правоохоронці затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського райсуду  Києва. Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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