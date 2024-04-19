Західний апеляційний господарський суд тестує нові можливості для людей з вадами слуху

Західний апеляційний господарський суд тестує комунікаційну панель для людей з вадами слуху.

Джерело фото: court.gov.ua

У Західному апеляційному господарському суді людям з вадами слуху відтепер відкривається нова можливість брати участь в судових засіданнях без додаткової допомоги перекладача жестової мови. Завдяки співпраці з Львівською обласною організацією Українського товариства глухих, в суді вдалося успішно протестувати і впровадити інформаційно-комунікаційну панель, яка дозволяє передавати аудіоінформацію на слухові апарати та функціонує як двосторонній текстовий чат. Про це повідомили у Західному апеляційному господарському суді.

Суд отримав від людей з вадами слуху "зворотній зв'язок", було окреслено коло проблем, які можуть виникати при використанні даної комунікаційної панелі, якими способами можна їх вирішити та визначили майбутні кроки до тіснішої співпраці Західного АГС та Львівської обласної організації Українське товариство глухих.

Керівництво Західного АГС вдячності Львівськійї обласній організації Українське товариство глухих за співпрацю.

Суспільство усвідомлює необхідність створення доступних для осіб з інвалідністю умов, щоб ці люди мали гідну можливість бути безпосередньо учасниками судового процесу та мали можливість самостійно захищати свої права та інтереси.

Наявність даного обладнання максимально створить для людей з інфвалідністю інклюзивне середовище під час захисту в суді своїх гарантованих Конституцією та Законами України прав.

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