У Фінляндії закриють автозаправки російського «Лукойлу» через санкції США

Один з найбільших фінських операторів автозаправок, що належить російському «Лукойлу», припиняє діяльність через санкції США.

У Фінляндії оператор автозаправних станцій Teboil, який належить російському «Лукойлу», готується припинити свою діяльність на тлі санкцій США проти його материнської компанії, пише агентство Reuters.

«Станції будуть закриватися поетапно після вичерпання запасів палива», – цитує видання заяву компанії Teboil.

Зазначається, що Teboil має 430 автозаправних станцій у Фінляндії, що становить приблизно п'яту частину від 2250 заправних станцій у країні. В компанії очікують, що «Лукойл» продасть мережу через санкційний тиск США.

Також вказано, що минулого місяця фінансовий наглядовий орган Фінляндії заявив, що банки та інші фінські установи, які підпадають під його регулювання, повинні проявляти обережність у відносинах з «Лукойлом» та компаніями, що прямо або опосередковано належать російській компанії.

Як відомо, Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх компаній.

