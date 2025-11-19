  1. В мире

В Финляндии закроют автозаправки российского «Лукойла» из-за санкций США

19:15, 19 ноября 2025
Один из крупнейших финских операторов автозаправок, принадлежащий российскому "Лукойлу", прекращает деятельность из-за санкций США.
В Финляндии закроют автозаправки российского «Лукойла» из-за санкций США
Фото: Википедия
В Финляндии оператор автозаправочных станций Teboil, принадлежащий российскому «Лукойлу», готовится прекратить свою деятельность на фоне санкций США против материнской компании, пишет агентство Reuters.

«Станции будут закрываться поэтапно после истощения запасов топлива», – цитирует издание заявление компании Teboil.

Отмечается, что Teboil располагает 430 автозаправочными станциями в Финляндии, что составляет примерно пятую часть от 2250 заправочных станций в стране. В компании ожидают, что «Лукойл» продаст сеть из-за санкционного давления США.

Также указано, что в прошлом месяце финансовый надзорный орган Финляндии заявил, что подпадающие под его регулирование банки и другие финские учреждения должны проявлять осторожность в отношениях с «Лукойлом» и компаниями, прямо или косвенно принадлежащими российской компании.

Как известно, Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних компаний.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

