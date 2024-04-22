Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня – закон о мобилизации

Военнообязанные смогут через Электронный кабинет узнать свои персональные данные, занесенные в Реестр «Оберег», и уточнить их.

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Правительство должно принять акты, позволяющие военнообязанным пользоваться Электронным кабинетом для уточнения данных и знакомиться с уже имеющейся информацией в Реестре военнообязанных «Оберег» через такой кабинет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449) предусматривает возможность для военнообязанных уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Так, военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Переходные положения нового закона устанавливают, что граждане Украины, подлежащие взятию на военный учет, находятся на военном учете призывников или в запасе ВСУ, в запасе СБУ, разведывательных органов Украины или проходят службу в военном резерве, обязаны уточнить в течение 60 дней с дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, свои персональные данные через ЦНАП или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК.

Что касается граждан Украины, состоящих на военном учете, то они обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона (т.е. до 18 июля) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Таким образом, закон о мобилизации предусматривает именно обязанность, а не право уточнить данные о мобильном телефоне и реальном адресе.

Вместе с тем, варианты, какой способ выбрать для такого уточнения – по выбору самого человека. Так, закон предусматривает вместо «физического» визита в ТЦК альтернативу – ЦНАП или Электронный кабинет.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое такое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров.

И дальше уже право человека – пользоваться таким кабинетом или нет.

Сам закон о мобилизации не содержит деталей о таком Электронном кабинете – но он был введен другим законом №3549-IX о цифровизации военного учета, вступившим в силу 4 апреля 2024 года (законопроект 10062).

В соответствии с законом о цифровизации учета Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста – это персональный кабинет (защищенный обособленный веб-сервис), с помощью которого призывнику, военнообязанному, резервисту, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации о его персональных и служебные данные, а также услуг. Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Порядок электронной идентификации в электронном кабинете, перечень отображаемых в нем сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Кабмином, и/или Положением о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, утвержденный Кабмином.

Также призывник, военнообязанный и резервист имеет право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Ни Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Приказом Министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года №94, ни Положения о Едином государственном веб-портале электронных услуг соответствующих упоминаний об Электронном кабинете военнообязанного не содержат.

Тем более, в законе говорится о необходимости утверждения Правительством отдельного документа – Положения о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем закон о цифровизации военного учета дает Кабмину месяц на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты.

Поэтому до 4 мая соответствующие официальные документы для регулирования Электронного военнообязанного кабинета должны быть приняты.

Сам же закон об усилении мобилизации предусматривает, что Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста – то есть до 17 июня.

Напомним, для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения о всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который является неизменным на протяжении всей жизни и присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Данные Реестра «Оберег», то есть, и персональные данные потенциальных военнообязанных граждан будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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