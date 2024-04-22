Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня – закон о мобилизации

Правительство должно принять акты, позволяющие военнообязанным пользоваться Электронным кабинетом для уточнения данных и знакомиться с уже имеющейся информацией в Реестре военнообязанных «Оберег» через такой кабинет.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449) предусматривает возможность для военнообязанных уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.
Так, военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.
Переходные положения нового закона устанавливают, что граждане Украины, подлежащие взятию на военный учет, находятся на военном учете призывников или в запасе ВСУ, в запасе СБУ, разведывательных органов Украины или проходят службу в военном резерве, обязаны уточнить в течение 60 дней с дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, свои персональные данные через ЦНАП или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК.
Что касается граждан Украины, состоящих на военном учете, то они обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона (т.е. до 18 июля) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:
Таким образом, закон о мобилизации предусматривает именно обязанность, а не право уточнить данные о мобильном телефоне и реальном адресе.
Вместе с тем, варианты, какой способ выбрать для такого уточнения – по выбору самого человека. Так, закон предусматривает вместо «физического» визита в ТЦК альтернативу – ЦНАП или Электронный кабинет.
Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое такое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров.
И дальше уже право человека – пользоваться таким кабинетом или нет.
Сам закон о мобилизации не содержит деталей о таком Электронном кабинете – но он был введен другим законом №3549-IX о цифровизации военного учета, вступившим в силу 4 апреля 2024 года (законопроект 10062).
В соответствии с законом о цифровизации учета Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста – это персональный кабинет (защищенный обособленный веб-сервис), с помощью которого призывнику, военнообязанному, резервисту, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации о его персональных и служебные данные, а также услуг. Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.
Порядок электронной идентификации в электронном кабинете, перечень отображаемых в нем сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Кабмином, и/или Положением о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, утвержденный Кабмином.
Также призывник, военнообязанный и резервист имеет право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.
Ни Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Приказом Министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года №94, ни Положения о Едином государственном веб-портале электронных услуг соответствующих упоминаний об Электронном кабинете военнообязанного не содержат.
Тем более, в законе говорится о необходимости утверждения Правительством отдельного документа – Положения о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.
Вместе с тем закон о цифровизации военного учета дает Кабмину месяц на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты.
Поэтому до 4 мая соответствующие официальные документы для регулирования Электронного военнообязанного кабинета должны быть приняты.
Сам же закон об усилении мобилизации предусматривает, что Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста – то есть до 17 июня.
Напомним, для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения о всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.
Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.
То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.
В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.
Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который является неизменным на протяжении всей жизни и присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).
Данные Реестра «Оберег», то есть, и персональные данные потенциальных военнообязанных граждан будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.