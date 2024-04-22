Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня – закон про мобілізацію

Військовозобов’язані зможуть через Електронний кабінет дізнатися про свої персональні дані, які занесені до Реєстру «Оберіг», та уточнити їх.

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Уряд має ухвалити акти, які дозволяють військовозобов’язаним користуватися Електронним кабінетом для уточнення даних та знайомитися зі вже наявною про них інформацією в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» через такий кабінет.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449) передбачає можливість для військовозобов’язаних уточнити свої дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Так, військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо Перехідні положення нового закону встановлюють, що громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі ЗСУ, у запасі СБУ, розвідувальних органів України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, свої персональні дані через ЦНАП або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК.

Що стосується громадян України, які перебувають на військовому обліку, то вони зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом (тобто, 18 липня) уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Таким чином, закон про мобілізацію передбачає саме обов’язок, а не право уточнити дані про мобільний телефон та реальну адресу.

Разом із тим, варіанти, який спосіб обрати для такого уточнення – на вибір самої людини. Так, закон передбачає замість «фізичного» візиту до ТЦК альтернативу – ЦНАП або Електронний кабінет.

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста фактично створюється на кожну таку особу автоматично шляхом співставлення даних з різних реєстрів.

І надалі вже право людини – користуватися таким кабінетом або ні.

Сам закон про мобілізацію не містить деталей про такий Електронний кабінет – але його було запроваджено іншим законом №3549-IX про цифровізацію військового обліку, що набув сили 4 квітня 2024 року (законопроект 10062).

Відповідно до закону про цифровізацію обліку Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста – це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Порядок електронної ідентифікації в електронному кабінеті, перелік відомостей, що відображаються в ньому, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Кабміном, та/або Положенням про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, затвердженим Кабміном.

Також призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Наразі ані Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено Наказом Міністерства оборони України від 28 березня 2022 року №94, ані Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг відповідних згадок про Електронний кабінет військовозобов’язаного не містять.

Тим більше, у законі йдеться про необхідність затвердження Урядом окремого документа – Положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Разом із тим, закон про цифровізацію військового обліку дає Кабміну місяць на те, щоб ухвалити необхідні підзаконні акти.

Тож, до 4 травня відповідні офіційні документи для регулювання Електронного кабінету військовозобов’язаного мають бути ухвалені.

Сам же закон про посилення мобілізації передбачає, що Кабмін повинен у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста – тобто, до 17 червня.

Нагадаємо, для формування бази даних Реєстру «Оберіг» Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Якщо раніше закон передбачав, що передача даних до Реєстру здійснюється лише ЦВК та лише одноразово, то тепер ці відомості зможуть оновлювати постійно. При цьому дані стосовно громадян, які не є військовозобов’язаними, призовниками чи резервістами мають згодом знищуватися.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

Тобто, якщо стосовно громадянина змінюються якісь дані – він отримує освіту, посвідчення водія, змінює роботу, виїжджає за кордон – це все буде відображатися у Реєстрі.

Загалом, як раніше писала «Судово-юридична газета», до нього потраплять персональні дані про дату і місце народження, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків – за згодою військовозобов’язаного; реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про досвід роботи за спеціальністю, про результати медичних оглядів, відомості про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, реквізити посвідчення водія та багато чого іншого.

Крім того, Реєстр здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним демографічним реєстром для верифікації інформації про фізичну особу, внесення до Реєстру унікального номеру запису в Демографічному реєстрі (УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який є незмінним протягом усього життя громадянина, і присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Дані Реєстру «Оберіг», тобто, і персональні дані потенційних військовозобов’язаних громадян будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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