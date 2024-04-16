У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК

Месяц на обновление правил бронирования, 2 месяца – на запуск Электронного кабинета военнообязанного и на обновление данных о реальном адресе и номере телефона – какие сроки предусматривает подписанный закон о мобилизации.

16 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449, принятый парламентом 11 апреля).

Закон вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, то есть через несколько дней, в середине мая.

Соответственно, до середины июля 2024 г. граждане, состоящие на военном учете, должны сообщить ТЦК свой реальный адрес и номер телефона.

Так, переходные положения закона предусматривают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Эта норма будет работать в комплексе с законом о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который вступил в силу 4 апреля и предусматривает, что данные о номере телефона, адресе, электронной почте, месте работы, оцифрованном лице, результатах медосмотров на пригодность к военной службе заносят в Реестр военнообязанных. Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров. Фактически на всех военнообязанных будет сформировано определенное «досье» с достаточно обширным перечнем личной информации, независимо от того, будут ли такие лица пользоваться потом электронным кабинетом или не изъявят такого желания.

Также закон о мобилизации предусматривает, что граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабмина, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, стать на военный учет граждан Украины.

Кроме того, подписанный закон предусматривает срок 60 дней для того, чтобы граждане мужского пола, имеющие специальные звания (классные чины) и которые проходят службу в Национальной полиции, ГБР, Службе судебной охраны, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, НАБУ, органах прокуратуры, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе, стали на военный учет в ТЦК по своему месту жительства.

При этом в отдельности предусмотрено, что работники НАБУ и ГБР не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Соответственно, как ранее и писала «Судебно-юридическая газета», 2 месяца для того, чтобы стать на учет в ТЦК, предусмотрено для пенсионеров силовых ведомств.

Граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют такое право до завершения текущего учебного года. Напомним, что вводится требование о последовательном образовании для того, чтобы лицо имело право на отсрочку.

Также определенные сроки были установлены Кабинетом Министров Украины.

В частности, в месячный срок со дня опубликования этого закона Кабмин должен:

определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, а их работники будут подлежать бронированию;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований настоящего Закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты;

обеспечить привлечение во время действия военного положения к логистическому обеспечению деятельности войск (сил) предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

Судя по тексту закона, Кабмин должен будет определить и порядок вручения повесток гражданам.

В двухмесячный срок обеспечить создание и функционирование Электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста.

В трехмесячный срок – ввести автоматизированный обмен данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Централизованным банком данных по проблемам инвалидности и/или предоставить органам ведение указанного реестра онлайн-доступа к указанному банку данных.

К тому же, Кабмин совместно с правоохранительными органами должны принять меры по проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности гражданам мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 до дня вступления в силу настоящего Закона впервые установлена инвалидность II и III групп за определенными исключениями.

Автор: Наталья Мамченко

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