В Черкасской области экс-адвокат организовал схему незаконного пересечения государственной границы

За 7 000 долларов делец обещал посодействовать лицу призывного возраста в оформлении документов для пересечения государственной границы.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жителю г. Каменка по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, организовал схему житель города Каменки, ранее занимавшийся адвокатской деятельностью. За 7 000 долларов США обещал помочь лицу призывного возраста в оформлении документов для пересечения государственной границы.

Мужчина должен был повлиять на членов медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и врачей территориальных учреждений Минздрава с целью признания матери призывника инвалидом II группы и выдачи ей соответствующей справки МСЭК.

После чего уклонист имел право как опекун матери-инвалида беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и таким образом избежать мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Указанные средства подозреваемый попросил забрать знакомых, чтобы скрыть следы совершения преступления.

В настоящее время злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

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