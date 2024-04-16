На Черкащині ексадвокат організував схему незаконного перетину державного кордону

За 7 000 доларів ділок обіцяв посприяти особі призовного віку в оформленні документів для перетину державного кордону.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жителю м. Кам’янка за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, організував схему житель міста Кам’янки, який раніше займався адвокатською діяльністю. За 7 000 доларів США обіцяв посприяти особі призовного віку в оформленні документів для перетину державного кордону.

Чоловік повинен був повпливати на членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та лікарів територіальних закладів МОЗ з метою визнання матері призовника інвалідом ІІ групи та видачі їй відповідної довідки МСЕК.

Після чого ухилянт мав право як опікун матері - інваліда безперешкодно перетнути державний кордон України і в такий спосіб уникнути мобілізації до лав Збройних Сил України.

Вказані кошти підозрюваний попросив забрати знайомих, щоб приховати сліди вчинення злочину.

Наразі зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

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