Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині ексадвокат організував схему незаконного перетину державного кордону

22:54, 16 квітня 2024
За 7 000 доларів ділок обіцяв посприяти особі призовного віку в оформленні документів для перетину державного кордону.
На Черкащині ексадвокат організував схему незаконного перетину державного кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жителю м. Кам’янка за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, організував схему житель міста Кам’янки, який раніше займався адвокатською діяльністю. За 7 000 доларів США обіцяв посприяти особі призовного віку в оформленні документів для перетину державного кордону.

Чоловік повинен був повпливати на членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та лікарів територіальних закладів МОЗ з метою визнання матері призовника інвалідом ІІ групи та видачі їй відповідної довідки МСЕК.

Після чого ухилянт мав право як опікун матері - інваліда безперешкодно перетнути державний кордон України і в такий спосіб уникнути мобілізації до лав Збройних Сил України.

Вказані кошти підозрюваний попросив забрати знайомих, щоб приховати сліди вчинення злочину.

Наразі зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Непридатні до військової служби та особи, які досягли граничного віку, повинні мати військово-обліковий документ

Ухвалений закон передбачає, що військово-обліковий документ не вилучається в осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, та в осіб, які визнані непридатними.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК

Місяць на оновлення правил бронювання, 2 місяці – на запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і на оновлення даних про реальну адресу та номер телефону – які строки передбачає підписаний закон про мобілізацію.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс озвучила попередження для Дональда Трампа.

До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду