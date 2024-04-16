Кличко планирует открыть движение автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в сентябре

Мэр проверил, как ведутся работы по строительству дороги с Подольско-Воскресенского моста на Троещину.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве мэр Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе и транспортной развязке на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

По словам Кличко, прилагается максимум усилий, чтобы движение автомобильного транспорта по новому мосту полностью запустить в сентябре.

«Проверил сегодня, как ведутся работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной. Там строят дорогу с тоннелем для выезда на улицу Оноре де Бальзак. (с пересадочным пассажирским узлом, где сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут). Делаем все, чтобы движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту полностью запустить в сентябре», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также осмотрел, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони – на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

«Там уже устраивают асфальтобетонное покрытие на новом путепроводе. И в мае планируем открыть проезд этим путепроводом. А все работы на объекте и около него – закончить к осени», – сообщил Виталий Кличко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.