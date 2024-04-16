Нужно ли лицу зарегистрироваться ФЛП, чтобы предоставлять имущество в аренду: ответ ГНС

Лицо имеет право сдавать в аренду недвижимость как ФЛП и как физлицо.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, необходимо ли физическому лицу, сдающему в аренду личное имущество, регистрироваться ФЛП.

Так, согласно ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, сдача в аренду собственного недвижимого имущества может производиться физическими лицами как в пределах предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ без регистрации арендодателя как физическим лицом – предпринимателем.

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