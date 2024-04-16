Чи потрібно особі реєструватися ФОПом, щоб надавати майно в оренду: відповідь ДПС

Особа має право здавати в оренду нерухомість як ФОП та як фізособа.

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись ФОП.

Так, відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ без реєстрації орендодавця як фізичною особою - підприємцем.

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