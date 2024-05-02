В США раскритиковали законопроект об «иноагентах», который прошел второе чтение в Грузии: Может подорвать отношения с Вашингтоном

В Госдепе США заявили, что этот законопроект поставил Грузию на «опасную траекторию».

В Госдепе США раскритиковали принятие во втором чтении законопроекта "об иноагентах" в Грузии. Как известно, в Тбилиси постоянно протестуют против этой инициативы.

В США отмечают, что этот законопроект "инспирирован кремлем", а власти Грузии хотят с его помощью "заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии". Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США.

"Этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и тем самым ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", – заявили в Госдепе.

Также добавили, что законопроект может подорвать отношения Грузии и США.

Напомним, что парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении законопроект об "иноагентах", вызвавший многочисленные протесты в стране.

Следует отметить, что в Тбилиси люди протестуют против этого законопроекта. Вечером 28 апреля в Тбилиси состоялся марш к зданию парламента, который завершился задержаниями и столкновениями.

Як писала «Судебно-юридическая газета», США обеспокоены продвижением законопроекта об "иноагентах" в Грузии.

Вместо термина «агент иностранного влияния» в законопроекте будет использоваться термин «организация, представляющая интересы иностранного государства».

Лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение которого предусмотрены финансовые санкции.

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