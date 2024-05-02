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Як замовити електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду в транспорті Києва

14:16, 2 травня 2024
Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок Київ Цифровий, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий.
Як замовити електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду в транспорті Києва
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Відтепер електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду можна замовити у застосунку Київ Цифровий. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на Київ Цифровий.

Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти.

Для замовлення електронного квитка необхідно:

  • оновити застосунок;
  • вибрати сервіс «Замовлення учнівського», заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
  • отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
  • додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.

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