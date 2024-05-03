Владимир Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне

Украина планирует сосредоточиться на трех важных вопросах.

Украина на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, планирует сосредоточиться на трех вопросах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с курсантами Нацакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

«Эти вопросы: энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были силой депортированы в рф», - рассказал Глава государства.

По его словам, если такие треки будут поддержаны участниками саммита, то планируется определить ответственные за положительные результаты по этим направлениям государства.

«Если все страны поддержат эти первые три вопроса, то дальше будут подробные наработки и их решения в посредничестве со странами с российской стороной», - подчеркнул Президент.

Ранее в Офисе Президента озвучили дату первого Саммита мира и место проведения.

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