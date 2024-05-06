Верховная Рада легализует заочные штрафы для мужчин, которые не стали на военный учет или не явились по повестке

За нарушение правил военного учета штрафовать смогут автоматически без составления протокола – Верховная Рада готовится принять закон в целом.

Заочные штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации станут возможны после принятия изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предложенных Кабмином.

Соответствующий законопроект Кабмина 10379 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в целом. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», протокол, на основании которого выносится постановление, предлагают не составлять.

Так, статью 258 КУоАП предлагается дополнить следующей частью (в редакции, которую Комитет предложил ко второму чтению):

«Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, находящимися в запасе СБУ), если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ подтверждающих документов о получении лицом вызова».

Следовательно, если лицо не обновило данные, не сообщило ТЦК об изменении персональных данных (если эти данные отсутствуют по отношению к нему в электронных реестрах), не является по повестке или совершило иное нарушение по этим статьям, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составление протокола.

Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы о получении вызова. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано. Однако, если идти по аналогии с законом об усилении мобилизации относительно дня вручения требования ТЦК, то день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по адресу местонахождения, местожительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, могут также считать подтверждением получения лицом вызова.

Как отметил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в эфире «УП», это позволяет в дальнейшем применить тот же принцип, что и для штрафов за нарушение скорости, зафиксированных в автоматическом режиме.

Если по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания денег, то в случае принятия законопроекта 10379 такую процедуру составления протокола отменят.

Таким образом, по его мнению, возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечает Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.

Отметим, что изменения ко второму чтению в КУоАП также предусматривают, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

Статьи 210 и 210-1 КУоАП излагаются в новой редакции.

Согласно изменениям в статью 210 нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет угрожать штрафом от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

А в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации во время военного положения будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц. лиц и общественных объединений – от 34 тысяч до 59,5 тысяч грн.

Вместе с тем, положения статей 210, 210-1 КУоАП не будут применяться в случае возможности получения Минобороны как держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, регистрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Что подразумевается?

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала пример, когда мужчина не сообщил, что стал студентом в ТЦК, хотя об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в 7-дневный срок. Соответственно он получил штраф от ТЦК. Как отметил Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 27 марта 2024 года по делу №703/4938/23 предоставление отсрочки в связи с получением высшего образования не исключает лицо из категории военнообязанных, не прекращает его пребывание на военном учете. Следовательно, наличие у истца права на такую отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных Законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Впрочем, в случае принятия законопроекта 10379, если данные об обучении мужчины есть в Реестре военнообязанных «Оберег» (поступили в автоматизированном порядке от МОН), то оштрафовать за то, что он не сообщил ТЦК об бретении им статуса студента его уже не смогут.

Автор: Наталья Мамченко

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