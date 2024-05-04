Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки: пьяные родители в это время спали

08:13, 4 мая 2024
Девочка самостоятельно забралась на стул на балконе и выпала из окна.
В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки: пьяные родители в это время спали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек 2-летняя девочка выпала из окна. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что информация о несчастном случае правоохранителям поступила вечером 2 мая. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что родители спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно забралась на стул на балконе и выпала из окна.

Врачи госпитализировали ребенка с матерью – девочка не получила серьезных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК будет упразднено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.

С 4 мая статус ограниченно годных отменен, а военно-врачебная экспертиза будет проводиться по новым правилам

Вступил в силу закон об отмене статуса ограниченно годных, изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения пригодности.

В Генштабе напомнили, что вывод ВЛК о степени пригодности к службе действителен один год

Заключение военно-врачебной комиссии относительно степени годности действует один год со дня его получения.

Негодные и мужчины, исключенные из военного учета, но без отметки в военном билете, должны обновить свои данные в ТЦК – Генштаб

В Генштабе ВСУ объяснили, должны ли обновлять свои данные в ТЦК лица, исключенные из военного учета и негодные.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду