В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки: пьяные родители в это время спали

Девочка самостоятельно забралась на стул на балконе и выпала из окна.

В Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек 2-летняя девочка выпала из окна. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что информация о несчастном случае правоохранителям поступила вечером 2 мая. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что родители спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно забралась на стул на балконе и выпала из окна.

Врачи госпитализировали ребенка с матерью – девочка не получила серьезных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.