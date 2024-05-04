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У Києві 2-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки: п’яні батьки в цей час спали

08:13, 4 травня 2024
Дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.
У Києві 2-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки: п’яні батьки в цей час спали
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У Дарницькому районі Києва в одній із багатоповерхівок 2-річна дівчинка випала з вікна. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що інформація про нещасний випадок до правоохоронців надійшла увечері 2 травня. Лікарі розповіли, що дворічна дівчинка випала із вікна третього поверху.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю - дівчинка не отримала серйозних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною. Крім того, інформацію про подію передано до соціальних служб для здійснення контролю за сім'єю.

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