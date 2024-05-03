Для проведення виборів після війни потрібні будуть нові закони, — голова ЦВК

Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні.

Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення виборів після війни на законодавчому рівні. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю «Укрінформу».

«У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна», — зазначив Діденко.

Голова ЦВК зазначив, що країні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні. Зокрема, потрібен певний період для підготовки виборів.

Також він додав, що у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували пропозиції про зміну виборчого законодавства щодо підготовки повоєнних виборів. Наприклад, пропонували збільшити цей строк з 1 місяця до 6.

Раніше народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у Верховній Раді Віталій Безгін роз’яснив, чи можливо провести вибори в «Дії».

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