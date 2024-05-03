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Для проведення виборів після війни потрібні будуть нові закони, — голова ЦВК

19:53, 3 травня 2024
Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні.
Для проведення виборів після війни потрібні будуть нові закони, — голова ЦВК
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Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення виборів після війни на законодавчому рівні. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю «Укрінформу».

«У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна», — зазначив Діденко.

Голова ЦВК зазначив, що країні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні. Зокрема, потрібен певний період для підготовки виборів.

Також він додав, що у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували пропозиції про зміну виборчого законодавства щодо підготовки повоєнних виборів. Наприклад, пропонували збільшити цей строк з 1 місяця до 6.

Раніше народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у Верховній Раді Віталій Безгін роз’яснив, чи можливо провести вибори в «Дії».

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