Для проведения выборов после войны потребуются новые законы, — глава ЦИК

Украине потребуется дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне.

Украине потребуется дополнительное урегулирование вопроса проведения выборов после войны на законодательном уровне. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью «Укринформу».

«У нас есть законодательство, предусматривающее, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предусмотреть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, повлекших полномасштабную войну», — отметил Диденко.

Глава ЦИК отметил, что стране потребуется дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне. В частности, необходим определенный период для подготовки выборов.

Также он добавил, что в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили предложения об изменении избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. К примеру, предлагали увеличить этот срок с 1 месяца до 6.

Ранее народный депутат, председатель подкомитета по административно-территориальному устройству в Верховной Раде Виталий Безгин разъяснил, возможно ли провести выборы в «Дії».

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