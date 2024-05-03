Для проведения выборов после войны потребуются новые законы, — глава ЦИК

Украине потребуется дополнительное урегулирование вопроса проведения выборов после войны на законодательном уровне. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью «Укринформу».
«У нас есть законодательство, предусматривающее, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предусмотреть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, повлекших полномасштабную войну», — отметил Диденко.
Глава ЦИК отметил, что стране потребуется дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне. В частности, необходим определенный период для подготовки выборов.
Также он добавил, что в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили предложения об изменении избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. К примеру, предлагали увеличить этот срок с 1 месяца до 6.
Ранее народный депутат, председатель подкомитета по административно-территориальному устройству в Верховной Раде Виталий Безгин разъяснил, возможно ли провести выборы в «Дії».
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