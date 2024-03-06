Возможно ли провести выборы в «Дії», — объяснил нардеп

Только незначительное количество украинцев поддерживают проведение выборов президента в приложении.

Народный депутат, председатель подкомитета по административно-территориальному устройству в Верховной Раде Виталий Безгин разъяснил, возможно ли провести выборы в «Дії». Об этом он рассказал в интервью «Униан».

По его словам, только незначительное количество украинцев поддерживают проведение выборов президента в приложении «Дія».

«Из социологии, которую я видел, что очень небольшая часть общества поддерживает выборы в «Дії». И скажу свою субъективную точку зрения: «Евровидение» победило выборы в «Дії». Думаю, что единственный вариант, о котором можно было бы говорить – это применение технологии (самой «Дії» или подобной) для наших переселенцев за границей. Ведь это будет гигантский вызов – голосование в консульских учреждениях не покроет потребность проголосовать такого огромного количества избирателей, миллионов людей. Однако кейс с «Евровидением» задал большие вопросы», - отметил Безгин.

Он также добавил, что история с «Евровидением» показала, что такое голосование дискриминационно.

«Получается, если нет смартфона, то государство ограничивает право выбора… Поэтому я не думаю что это - реалистичный сценарий», - подчеркнул нардеп.

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