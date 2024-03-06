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6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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  1. В Украине

Завладели зерном ОХ «Червоний землероб»: ВАКС объявил приговор двум предпринимателям

17:41, 6 марта 2024
За завладевшим зерном перед судом предстали директор частного предприятия и руководитель общества.
Завладели зерном ОХ «Червоний землероб»: ВАКС объявил приговор двум предпринимателям
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В среду, 6 марта, коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор директору частного предприятия и руководителю общества, разоблаченным на завладении зерном государственного предприятия «Опытное хозяйство «Червоний землероб». Об этом сообщила пресс-служба САП.

Антикорсуд признал директора виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, с конфискацией половины принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Другой руководитель ООО признан виновным по ч. 1 ст. 209 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, с конфискацией четверти принадлежащего ему права собственности. «Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года», - добавляет САП.

Также приговором суда частично удовлетворен гражданский иск ГП «Червоний землероб» и обязан взыскать с лиц имущественный ущерб в размере более 749 тыс. грн.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

В САП добавили, что материалы по директору ДГ «Червоний землероб» выделены в отдельное производство.

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