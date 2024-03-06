Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США

Дональд Трамп остается единственным кандидатом от республиканцев.

В среду, 6 марта, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из борьбы за право стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Таким образом, Дональд Трамп остается единственным кандидатом от республиканцев в гонке за пост президента.Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Хейли приняла это решение после «супервторника», когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Хейли не поддержала бывшего президента в своей речи в Чарлстоне, Южная Каролина. Зато она поощрила его заручиться поддержкой коалиции умеренных республиканцев и поддержавших ее независимых избирателей.

«Теперь Дональд Трамп должен заработать голоса тех в нашей партии и за ее пределами, кто его не поддерживал. И я надеюсь, что он это сделает», – сказала она. «В лучшем виде политика состоит в том, чтобы привлекать людей к своему делу, а не отвлекать их. И нашему консервативному делу очень нужно больше людей».

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