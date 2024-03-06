Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

  1. В мире

Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США

17:35, 6 марта 2024
Дональд Трамп остается единственным кандидатом от республиканцев.
Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 6 марта, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из борьбы за право стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Таким образом, Дональд Трамп остается единственным кандидатом от республиканцев в гонке за пост президента.Об этом сообщает  Associated Press.

Отмечается, что Хейли приняла это решение после «супервторника», когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Хейли не поддержала бывшего президента в своей речи в Чарлстоне, Южная Каролина. Зато она поощрила его заручиться поддержкой коалиции умеренных республиканцев и поддержавших ее независимых избирателей.

«Теперь Дональд Трамп должен заработать голоса тех в нашей партии и за ее пределами, кто его не поддерживал. И я надеюсь, что он это сделает», – сказала она. «В лучшем виде политика состоит в том, чтобы привлекать людей к своему делу, а не отвлекать их. И нашему консервативному делу очень нужно больше людей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду