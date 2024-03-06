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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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В САП ищут руководителя пресс-центра

17:28, 6 марта 2024
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об открытой вакансии руководителя пресс-центра.
В САП ищут руководителя пресс-центра
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает о поиске кандидатов на должность руководителя коммуникаций (пресс-центр).

Требования к кандидатам: высшее образование (журналистское или юридическое будет плюсом), желательно опыт работы в государственных коммуникациях, требуется опыт самостоятельной работы или руководящие роли в коммуникациях.

Основные направления работы: планирование и организация внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействие с внешними стейкхолдерами, управление проектными командами и пресс-секретарем, работа с внешними консультантами, коммуникации руководителя и прокуроров, кризисные коммуникации, планирование и организация событий.

Работа на полный день (условия, предусмотренные действующим законодательством).

Требования к кандидатам на должности государственной службы – в соответствии со ст. 19-20 Закона Украины "О государственной службе".

Как сообщили в САП, заработная плата состоит из должностного оклада в соответствии с ч. 6 ст. 81 Закона Украины «О прокуратуре», премиях и надбавках, в зависимости от стажа работы на государственной службе, интенсивности труда и других доплат, связанных с исполнением служебных обязанностей.

"Резюме и образцы работ (пресс-релизы, планы и прочее) нужно отправлять на электронный ящик [email protected] до 10.03.2024 с указанием в теме письма должности, на которую претендуете", - добавили в САП.

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