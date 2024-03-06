Все мужчины в возрасте 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку, - Федор Вениславский

Сколько будет продолжаться военная подготовка, неизвестно, но, вероятно, это 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное - сказал Федор Вениславский.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мужчины 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку. По его словам, это будет определено в новом законопроекте о мобилизации, поскольку срочная военная служба отменяется. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Вениславский добавил, что пока точно неизвестно, сколько будет продолжаться подготовка, вероятно, это 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Он отмечает закрепление законом базовой военной подготовки в течение 150-160 дней.

"Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли - то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебные военные собрания и получить статус военнообязанного ", - сказал он.

Депутат добавил, что те, кто учится в вузах, смогут пройти эту подготовку во время учебы, таким образом, за 4-5 лет образования начислится 5 месяцев военной службы. Если же в вузе есть военная кафедра, подготовка будет проходить на ней.

Представители власти и работники силовых органов будут обязаны пройти такие военные учения.

"Было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку. То есть мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа, как рф, должно быть готово к защите Родины", - добавил Вениславский.

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