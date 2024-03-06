Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

  1. В Украине

Все мужчины в возрасте 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку, - Федор Вениславский

17:12, 6 марта 2024
Сколько будет продолжаться военная подготовка, неизвестно, но, вероятно, это 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное - сказал Федор Вениславский.
Все мужчины в возрасте 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку, - Федор Вениславский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мужчины 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку. По его словам, это будет определено в новом законопроекте о мобилизации, поскольку срочная военная служба отменяется. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Вениславский добавил, что пока точно неизвестно, сколько будет продолжаться подготовка, вероятно, это 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Он отмечает закрепление законом базовой военной подготовки в течение 150-160 дней.

"Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли - то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебные военные собрания и получить статус военнообязанного ", - сказал он.

Депутат добавил, что те, кто учится в вузах, смогут пройти эту подготовку во время учебы, таким образом, за 4-5 лет образования начислится 5 месяцев военной службы. Если же в вузе есть военная кафедра, подготовка будет проходить на ней.

Представители власти и работники силовых органов будут обязаны пройти такие военные учения.

"Было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку. То есть мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа, как рф, должно быть готово к защите Родины", - добавил Вениславский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду