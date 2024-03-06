Заволоділи зерном ДГ «Червоний землероб»: ВАКС оголосив вирок двом підприємцям

За заволоділи зерном перед судом постали директор приватного підприємства та керівник товариства.

У середу, 6 березня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок директорці приватного підприємства та керівнику товариства, яких викрили на заволодінні зерном державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб». Про це повідомила пресслужба САП.

Антикорсуд визнав директорку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна.

Іншого керівника ТОВ визнано винуватим за ч. 1 ст. 209 КК України. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, з конфіскацією чверті належного йому на праві власності майна. «Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки», - додає САП.

Також вироком суду частково задоволено цивільний позов ДП «Червоний землероб» та зобов’язано стягнути з осіб майнову шкоду у розмірі понад 749 тис. грн.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

У САП додали, що матеріали стосовно директора ДГ «Червоний землероб» виділені в окреме провадження.

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