Чи можливо провести вибори в «Дії», — пояснив нардеп

Тільки незначна кількість українців підтримують проведення виборів президента в застосунку.

Народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у Верховній Раді Віталій Безгін роз’яснив, чи можливо провести вибори в «Дії». Про це він розповів у інтерв’ю «Уніан».

За його словами, тільки незначна кількість українців підтримують проведення виборів президента в застосунку «Дія».

«З соціології, яку я бачив, що дуже невелика частина суспільства підтримує вибори в «Дії». І скажу свою суб’єктивну точку зору: «Євробачення» перемогло вибори в «Дії». Думаю, що єдиний варіант, про який можна було б говорити – це застосування технології (самої «Дії» чи подібної) для наших переселенців за кордоном. Адже це буде велетенський виклик – голосування в консульських установах не покриє потребу проголосувати такої велетенської кількості виборців, мільйонів людей. Проте кейс з «Євробаченням» поставив великі питання», - зазначив Безгін.

Він також додав, що історія з «Євробаченням» показала, що таке голосування є дискримінаційним.

«Виходить, якщо немає смартфону, то держава обмежує у праві вибору… Тому я не думаю що це - реалістичний сценарій», - підкреслив нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.