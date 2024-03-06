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Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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Чи можливо провести вибори в «Дії», — пояснив нардеп

20:12, 6 березня 2024
Тільки незначна кількість українців підтримують проведення виборів президента в застосунку.
Чи можливо провести вибори в «Дії», — пояснив нардеп
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Народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у Верховній Раді Віталій Безгін роз’яснив, чи можливо провести вибори в «Дії». Про це він розповів у інтерв’ю «Уніан».

За його словами, тільки незначна кількість українців підтримують проведення виборів президента в застосунку «Дія».

«З соціології, яку я бачив, що дуже невелика частина суспільства підтримує вибори в «Дії». І скажу свою суб’єктивну точку зору: «Євробачення» перемогло вибори в «Дії». Думаю, що єдиний варіант, про який можна було б говорити – це застосування технології (самої «Дії» чи подібної) для наших переселенців за кордоном. Адже це буде велетенський виклик – голосування в консульських установах не покриє потребу проголосувати такої велетенської кількості виборців, мільйонів людей. Проте кейс з «Євробаченням» поставив великі питання», - зазначив Безгін.

Він також додав, що історія з «Євробаченням» показала, що таке голосування є дискримінаційним.

«Виходить, якщо немає смартфону, то держава обмежує у праві вибору… Тому я не думаю що це - реалістичний сценарій», - підкреслив нардеп.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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