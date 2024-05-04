З 4 травня статус обмежено придатних скасовано, а військово-лікарська експертиза буде проводитися за новими правилами

Набув сили закон про скасування статусу обмежено придатних, зміни до Положення про ВЛК та новий розклад хвороб для визначення придатності.

4 травня набуває сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня також набувають сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262. У додатку до цього Положення у новій редакції викладено Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ нагадали, що висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) про визначення ступеню придатності до військової служби діють один рік.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно зі змінами до Положення про проходження військово-лікарської експертизи, яке набуде сили 4 травня, постанова ВЛК буде скасована, якщо попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству чи була прийнята на підставі недійсних документів.

Також раніше «Судово-юридична газета» розповідала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Крім того, згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Як пояснили у Генштабі, всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані, включно з тими, хто є непридатним до військової служби та тими, хто був виключений з військового обліку, але не має про це відповідної відмітки у військово-обліковому документі.

Автор: Наталя Мамченко

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