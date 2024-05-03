Військовозобов’язані з певними формами туберкульозу зможуть служити – зміни до Розкладу хвороб

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набудуть сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.
Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262.
У новій редакції викладено і додаток – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.
За попередньою редакцією Розкладу хвороб клінічно вилікуваний туберкульоз та залишкові зміни були підставою для визнання особи обмежено придатною для служби.
Однак відповідно до змін, які набудуть сили 4 травня, як відомо, статус обмежено придатних скасують.
Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.
Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.
З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.
Отже, стаття 2 Розкладу хвороб торкається туберкульозу органів дихання, підтвердженого або не підтвердженого бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульозу нервової системи А17; туберкульоуз інших органів А18; міліарноготуберкульозу А19.
Пункт «А». Активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації – непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
До цього пункту «а» належать:
Пункт «Б». Активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування – непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.
До цього пункту «б» належать:
Пункт «В». Клінічно вилікуваний туберкульоз – придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
До цього пункту «в» належать:
Наявність ексудативного плевриту, інших серозитів туберкульозної етіології, крім клінічних, обов’язково повинна бути підтверджена одним із перерахованих методів: цитологічним, мікробіологічним, імунологічним, а в окремих випадках за можливості та наявності показань - гістологічним (за допомогою пункційної біопсії).
Діагноз туберкульозу позалегеневої локалізації повинен бути також підтверджений одним із методів: цитологічним, гістологічним, мікробіологічним та іншими клініко-інструментальними методами.
Після завершення курсу стаціонарного та/або амбулаторного лікування або в разі відмови військовослужбовця від лікування за направленням начальника закладу охорони здоров’я (установи) проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби.
До великих залишкових змін належать:
Пункт «Г». Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій – придатні
До цього пункту «г» належать малі залишкові зміни після вилікуваного (у тому числі спонтанно) туберкульозу легень та позалегеневої локалізації після завершення повного курсу лікування без порушень функцій.
До малих залишкових змін належать:
Поєднання трьох і більше ознак, характерних для малих залишкових змін, слід розцінювати як великі залишкові зміни.
За умови клінічно діагностованого туберкульозу та відсутності небезпеки для оточуючих військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську експертизу в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, в яких відсутні протитуберкульозні підрозділи, з дотриманням експертних вимог цього Положення.
Автор: Наталя Мамченко
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