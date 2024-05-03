Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 3 травня

Внесено зміни до положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, якими передбачено унормування чіткого переліку документів, що мають бути подані до МСЕК.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 3 травня провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

– Схвалено проект Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області до категорії міст». Проектом пропонується віднести селище Слобожанське Чугуївського району Харківської області до категорії міст.

– Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій. Передбачено, що у разі доповнення Національного переліку основних лікарських засобів лікарськими засобами, які включені до діючого Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованого ВОО3 (WHO Model List of Essential Medicines), державна оцінка медичних технологій не проводиться за умови, що такі лікарські засоби з аналогічною міжнародною непатентованою назвою (діючою речовиною) і формою випуску зареєстровані в Україні та виробляються згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів України чотирма або більше різними виробниками.

– Внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією російської федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, Порядку надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності, Порядку виготовлення та видачі посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності», Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями, та до постанови КМУ від 16.12.2022 № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану». Передбачено передачу повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також щодо забезпечення прав і свобод зазначених осіб під час переходу від військової служби до цивільного життя до структурних підрозділів, на які покладено функції з питань ветеранської політики.

– Внесено зміни до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом АРК з питань лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання, затвердженого розпорядженням КМУ від 06.06.2011 N 491, та Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, щодо виключення з них послуг з видачі дубліката посвідчення мисливця та дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

– Внесено зміни у додаток «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету» до постанови КМУ від 11.10.2016 N 710 «Про ефективне використання державних коштів». Передбачено, що у разі відшкодування витрат працівникам та офіційним делегаціям (представникам) Національного фонду досліджень України, що направляються у відрядження за кордон Національним фондом досліджень України за рахунок загального фонду державного бюджету, такі відрядження здійснюються за умови погодження з МОН.

– Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів.

Запроваджено норму щодо розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами на підставі поданих ними заяв за результатами розгляду комісією, створеною МОН. Передбачено надання пріоритетного права на отримання фінансування за рахунок субвенції територіальним громадам, які розташовані у найбільш наближених до зони ведення бойових дій регіонах шляхом запровадження відповідного коефіцієнту. Встановлено, що розподіл субвенції пропонується здійснити пропорційно кількості здобувачів освіти, які потребують підвезення відповідно до законодавства та не забезпечені таким підвезенням шкільними автобусами.

– Внесено зміни до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в частині наукових публікацій для здобувачів вчених звань та добровільної відмови від вченого звання; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), в частині акредитації спільних освітньо-наукових програм, вступних випробувань, процедури переведення до іншого закладу у разі відсутності у закладі, в якому він проходить підготовку, акредитованої освітньо-наукової програми, реалізації права на поновлення на підготовку у закладі. Внесено зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, в частині вимог до публікацій здобувача наукового ступеня доктора наук та учасників його атестації, процедури перевірки на предмет правомірності використання текстів інших вчених, здійснення верифікаційних заходів документів про вищу освіту, наукові ступені та їх визнання, уникнення ситуацій конфлікту інтересів, процедури повторного розгляду, інформування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про прийняті рішення про скасування рішення докторської ради, позбавлення особи наукового ступеня, добровільної відмови особи від наукового ступеня. Внесено зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, в частині вимог до наукових публікацій здобувача ступеня доктора філософії, накладення електронних підписів на дисертаціях, рецензіях, відгуках, повідомленнях щодо порушення процедури захисту дисертації, скаргах/повідомленнях щодо наявності в дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації та процедури розгляду таких повідомлень і скарг.

– Внесено зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки. Передбачено, що пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття КМУ рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень або голова Міжвідомчої робочої групи. Проект рішення КМУ, який вносить голова Міжвідомчої робочої групи, може бути підготовлено Секретаріатом КМУ.

– Внесено зміни до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги, Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події, Порядку роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з метою приведення їх у відповідність із ЗУ N 3301-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини» та врегулювання питання надання екстреної медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

– Внесено зміни до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з метою приведення його відповідність до норм ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією». Наділено Міндовкілля повноваженнями щодо формування і реалізації державної політики у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією; доповнено основні завдання Міндовкілля забезпеченням формування державної політики у сфері хімічної безпеки та управління хімічною продукцією; державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства та реалізацією державної політики у цій сфері. Передбачено забезпечення Міндовкілля нормативно-правового регулювання та здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 17.08.1998 N 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню» та від 13.07.2016 N 445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України».

– Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для посилення місцевого самоврядування в Україні. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Посилення місцевого самоврядування в Україні», джерелом яких є грантові кошти, залучені відповідно до Грантової та Проектної угоди від 22.12.2022 року між Кабінетом Міністрів України («Одержувач») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та комунальним підприємством «Чернівціводоканал» (ЧВК) («Організація - Виконавець Проекту») на суму 16 млн 400 тис. євро - Посилення місцевого самоврядування в Україні. Передбачено, що бюджетні кошти, які надходять відповідно до Грантової угоди, спрямовуються на проведення реконструкції міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях та використовуються для закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проекту.

– Внесено зміни до Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України від 16.01.2024 N 3553-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень». Актуалізовано коди товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД та описом таких товарів відповідно до Закону N 3553-ІХ та назви центральних органів виконавчої влади та їх підрозділів у звʼязку із змінами, які відбулись у системі органів державної виконавчої влади.

– Внесено зміни до постанов КМУ від 27.02.2019 N 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» і від 28.07.2021 N 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині строку дії договорів про реімбурсацію, врегулювання питання погашення паперових рецептів за програмою медичних гарантій на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих рф, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, удосконалення форми переліку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та медичні вироби та збільшення кількості днів для подання заявником документів для внесення медичних виробів до переліку медичних виробів, які підлягають реімбурсації.

– Внесено зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, якими передбачено унормування чіткого переліку документів, що мають бути подані до медико-соціальної експертної комісії з метою встановлення (перегляду) інвалідності.

– Здійснено розподіл у 2024 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2023 році на рахунок для задоволення потреб освіти і науки, відкритий Міністерству освіти і науки в Національному банку, Міністерству освіти і науки на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища. Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 24.06.2022 N 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств» з метою вдосконалення процесу надання безповоротної державної допомоги субʼєктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості шляхом стимулювання участі у грантовій програмі субʼєктів господарювання, які провадять/планують провадити свою господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин.

– Погоджено пропозицію Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації щодо реорганізації державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут звʼязку» шляхом приєднання його до державного підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення».

– Здійснено перерозподіл обсягів видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури у спеціальному фонді державного бюджету на 2024 рік для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, шляхом зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури за бюджетною програмою «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» на 267 млн. 309,788 тис. гривень (інвестиційний проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі», кредитор Європейський банк реконструкції та розвитку); та збільшення обсягу видатків розвитку державного бюджету Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури за бюджетною програмою «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» на 267 млн 309,788 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону для подальшого поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща», кредитор – Уряд Республіки Польща).

– Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбаченого Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Виконання боргових зобовʼязань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 37 млн 500 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення належного виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.