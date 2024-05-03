Які розлади зору будуть підставою для визнання непридатним – зміни до Розкладу хвороб для визначення придатності до військової служби

Непридатними визнають осіб зі сліпотою обох очей або відсутністю одного ока.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набудуть сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262.

Відповідно також у новій редакції викладено Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Зокрема, визначено, які розлади зору будуть підставою для визнання особи непридатною.

Так, особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на наступні категорії:

сліпота одного або обох очей; відсутність одного чи обох очних яблук – непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5; гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2 – придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу – придатні.

Стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування – тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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