Які розлади зору будуть підставою для визнання непридатним – зміни до Розкладу хвороб для визначення придатності до військової служби

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набудуть сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.
Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262.
Відповідно також у новій редакції викладено Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.
Зокрема, визначено, які розлади зору будуть підставою для визнання особи непридатною.
Так, особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на наступні категорії:
Стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування – тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків.
З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.
Автор: Наталя Мамченко
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