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Киянин видавав себе за офіцера СБУ і видурював у рідних українських полонених гроші

17:43, 3 травня 2024
За обіцяні послуги пошуку зниклих безвісти вимагав від 8 до 10 тисяч доларів США.
Киянин видавав себе за офіцера СБУ і видурював у рідних українських полонених гроші
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України оголосила про припинення ще однієї шахрайської схеми, спрямованої на виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. В Києві затримали місцевого мешканця, який представлявся членом «пошукової групи» Служби безпеки України. За суму від 8 до 10 тисяч американських доларів зловмисник обіцяв надати допомогу у пошуках загиблих. Про ц повідомили в СБУ.

За даними розслідування, шахрай переконував своїх жертв, що має зв'язки в органах рф, які можуть допомогти в розшуку військовополонених. Після отримання грошей він припиняв спілкування з потерпілими і зника від них безвісти.

Крім того, з’ясовано, що зловмисник також розміщував неправдиві повідомлення у соціальних мережах щодо збору коштів на автомобілі для українських захисників.

Відповідно до отриманих доказів, слідство пред'явило затриманому обвинувачення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Наразі підозрюваний залишається під вартою, а йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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