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Киевлянин выдавал себя за офицера СБУ и выманивал у родных украинских пленных деньги

17:43, 3 мая 2024
За обещанные услуги поиска пропавших без вести требовал от 8 до 10 тысяч долларов США.
Киевлянин выдавал себя за офицера СБУ и выманивал у родных украинских пленных деньги
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины объявила о прекращении еще одной мошеннической схемы, направленной на выманивание денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. В Киеве задержали местного жителя, который представлялся членом "поисковой группы" Службы безопасности Украины. За сумму от 8 до 10 тысяч американских долларов злоумышленник обещал оказать помощь в поисках погибших. Об этом сообщили в СБУ.

По данным расследования, мошенник убеждал своих жертв, что имеет связи в органах рф, которые могут помочь в розыске военнопленных. После получения денег он прекращал общение с потерпевшими и исчезал от них без вести.

Кроме того, выяснено, что злоумышленник также размещал ложные сообщения в социальных сетях по сбору средств на автомобили для украинских защитников.

Согласно полученным доказательствам, следствие предъявило задержанному обвинение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Сейчас подозреваемый остается под стражей, а ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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