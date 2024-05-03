В Киеве будут судить троих депутатов-уклонистов

Депутаты Киевского горсовета помощник депутата предстанут перед судом за уклонение от военной службы.

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт по уклонению от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета при помощи руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части. Об этом сообщил официальный сайт ДБР.

Правоохранители установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное обеспечение.

Руководитель аппарата КГВА способствовал оформлению липовой «командировки» трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

В ГБР отметили, что три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации – в содействии уклонению. Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий (ст. 426-1 УК Украины).

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