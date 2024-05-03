Украинская атака на аэродромы заставила россию перераспределить самолеты, – британская разведка

россия переносит самолеты с аэродрома "Кущевск" после недавней атаки.

Источник фото: zn.ua

Министерство обороны Великобритании сообщило, что россия была вынуждена перераспределить не менее 40 самолетов различных типов с аэродрома "Кущевск" после недавней атаки, которая произошла на этот объект. Об этом сообщает британское военное ведомство.

"В течение этой недели украинская атака на российский аэродром "Кущевск", вероятно, привела к тому, что примерно 40 самолетов различных типов были выведены из этого района и рассредоточены на многочисленные аэродромы дальше от линии фронта", - говорится в сообщении.

Хотя влияние этого решения может не оказаться сразу очевидным или драматическим, разведка подтверждает, что Украина продемонстрировала способность наносить удары на значительное расстояние в глубину территории России. Это, в свою очередь, может заставить россию увеличить продолжительность боевых вылетов и расходы на топливо, что приведет к увеличению стоимости операций и нагрузки на экипажи.

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