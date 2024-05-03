Практика судів
  1. В Україні

Українська атака на аеродроми змусила росію перерозподілити літаки, – британська розвідка

17:25, 3 травня 2024
росія переносить літаки з аеродрому «Кущевськ» після нещодавньої атаки.
Українська атака на аеродроми змусила росію перерозподілити літаки, – британська розвідка
Джерело фото: zn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що росія була змушена перерозподілити щонайменше 40 літаків різних типів з аеродрому «Кущевськ» після нещодавної атаки, яка відбулася на цей об’єкт. Про це повідомляє  британське військове відомство.

«Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром «Кущевськ», ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 літаків різних типів були виведені з цього району та розосереджені на численні аеродроми далі від лінії фронту», - йдеться у повідомленні.

Хоча вплив цього рішення може не виявитися одразу очевидним або драматичним, розвідка підтверджує, що Україна продемонструвала здатність наносити удари на значну відстань у глибину території росії. Це, в свою чергу, може змусити росію збільшити тривалість бойових вильотів та витрати на паливо, що призведе до збільшення вартості операцій і навантаження на екіпажі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Непридатні та чоловіки, виключені з військового обліку, але без відмітки у військовому квитку, повинні оновити свої дані у ТЦК – Генштаб

У Генштабі ЗСУ пояснили, чи повинні оновлювати свої дані у ТЦК особи, виключені з військового обліку та непридатні.

До членів ВЛК встановили вимоги щодо доброчесності та визначили, як будуть скасовуватися постанови ВЛК

Постанова ВЛК буде скасована, якщо попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству чи була прийнята на підставі недійсних документів.

Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, але за новим розкладом хвороб особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.

Навіть якщо житло чи земля мають іншого власника, це не дає права службовим особам входити на ці об’єкти без дозволу фактичного володільця за межами законних процедур – ВС

Службові особи міської ради та директор КП шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я незаконно проникли у володіння особи– садибу та протиправно провели огляд земельної ділянки – що вирішив Верховний Суд.

Військовозобов’язані з певними формами туберкульозу зможуть служити – зміни до Розкладу хвороб

Згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва