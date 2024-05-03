Українська атака на аеродроми змусила росію перерозподілити літаки, – британська розвідка

росія переносить літаки з аеродрому «Кущевськ» після нещодавньої атаки.

Джерело фото: zn.ua

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що росія була змушена перерозподілити щонайменше 40 літаків різних типів з аеродрому «Кущевськ» після нещодавної атаки, яка відбулася на цей об’єкт. Про це повідомляє британське військове відомство.

«Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром «Кущевськ», ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 літаків різних типів були виведені з цього району та розосереджені на численні аеродроми далі від лінії фронту», - йдеться у повідомленні.

Хоча вплив цього рішення може не виявитися одразу очевидним або драматичним, розвідка підтверджує, що Україна продемонструвала здатність наносити удари на значну відстань у глибину території росії. Це, в свою чергу, може змусити росію збільшити тривалість бойових вильотів та витрати на паливо, що призведе до збільшення вартості операцій і навантаження на екіпажі.

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